2 млн грн государство заплатит одесситу, убившему хулигана

В Одессе суд постановил выплатить более двух миллионов гривен Вячеславу Грациотову, который убил хулигана, защищая себя. Об этом сообщает Думская.

Компенсацию выплатят за то, что дело рассматривалось на протяжении семи лет из-за бездействия милиции и прокуратуры.

Государство должно возместить мужчине моральный ущерб, а также четыре тысячи гривен судебных расходов.

Дело мужчины семь лет практически не рассматривалось - стражи порядка затягивали его, а фигурант все это время был поражен в правах.

"Это и другие обстоятельства вызвали у Грациотова ощущение унижения, полного бессилия перед государством, которое защищало себя всеми способами; неверие в то, что суд и прокурор действительно хотели установить истину, отчаяние от того, что снова и снова его заставляли вспоминать обстоятельства трагических событий, когда от его рук, хотя и неумышленно, погиб человек…" - говорилось в исковом заявлении.

Также в документе указано, что "при каждом новом рассмотрении этого дела оглашали одни и те же документы, допрашивали одних и тех же свидетелей, которые в определенный момент просто перестали являться в суд".

"Пребывание в состоянии постоянного стресса сильно отразилось на личной жизни Грациотова. Он не имел возможности планировать свою жизнь, был лишен возможности свободно перемещаться за границы города…" - подчеркнул истец.

Суд, оценив доводы и доказательства, удовлетворил требования одессита в полном объеме.

Отмечается, что 23 августа 2010 года на Соборной площади у Вячеслава Грациотова и его девушки произошел конфликт с двумя молодыми людьми - Романом Трачевым и Евгением Савко.

В ходе драки Грациотов, получивший сотрясение мозга, перочинным ножом ранил Романа Трачева и тот истек кровью еще до приезда врачей, которых с большим опозданием вызвали прибывшие на место милиционеры.



