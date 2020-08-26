Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.39
USD
27.38
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
25 августа 20, 13:14
Мужчина изменил мнение о COVID только после смерти жены
Брайан и Эрин Ли Хитченсы
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В США семейная пара заболела коронавирусом, который они считали выдумкой.

В США семейная пара заболела коронавирусом, который они считали выдумкой. Мужчина выздоровел, а его жена умерла от осложнений, связанных с COVID-19

Брайан Ли Хитченс из американской Флориды, считавший коронавирус выдумкой, потерял свою жену Эрин из-за COVID-19. Об этом сообщает BBC.

Пара не придерживалась мер по предотвращению распространения COVID-19. В мае они заболели коронавирусом и решили не обращаться за помощью. Мужчине удалось выздороветь, но его 46-летняя жена тяжело переносила болезнь и в результате умерла от проблем с сердцем, вызванных вирусом. У Эрин Ли Хитченс были проблемы со здоровьем и до этого - она страдала астмой и нарушением сна. 

Они не придерживались рекомендаций из-за того, что считали, что коронавирус якобы не опаснее гриппа. "Мы думали, что правительство использует это (эпидемию коронавируса - ред.), чтобы отвлечь нас", - заявлял мужчина.

Брайан Ли Хитченс сказал BBC, что хотел бы "с самого начала прислушаться к рекомендациям": "Это настоящий вирус, который по-разному влияет на людей. Я не могу изменить прошлое. Я могу жить только сегодняшним днем".
liga.net
Ещё по теме:
МОЗ уточнило бесплатные услуги для больных с COVID
В Украине снова растет заболеваемость коронавирусом
Известный врач Комаровский не верит в официальную статистику
Число случаев COVID-19 в мире перевалило за 20 млн
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
2 млн грн государство заплатит одесситу, убившему хулигана
Лента новостей