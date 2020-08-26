Авария со студентками в Киеве: девушкам ампутировали ноги

Стали известны подробности аварии, произошедшей в Киеве на территории воинской части на Зоологической улице. Двум пострадавшим девушкам ампутировали по одной ноге, третья лежит в больнице в тяжелом состоянии, сообщает ТСН.

Водителем, сбившим девушек, оказался 46-летний майор. По данным правоохранителей, он был пьян. По предварительным данным он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и сбил трех девушек. Все пострадавшие – студентки-медики.

Сведения о происшествии событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.

Ранее в Одесской области в аварии погиб 6-летний мальчик. Мама ребенка – в больнице в тяжелом состоянии. ДТП произошло из-за того, что сидевший за рулем Renault Kadett глава семейства не справился с управлением и на 181-м километре трассы врезался в отбойник. Судя по обнародованному фото, ограждение пробило заднюю правую дверь машины.