Появилось видео из автозака при задержании минчанина

Появилось видео, снятое мобильным телефоном внутри автозака при задержании минчанина. Видео опубликовал Телеграм-канал Tut.by новости.
"Тот самый страшный ролик, который снял минчанин - его задержание и то, что удалось снять в автозаке", - говорится в подписи к видео.
Внимание, на видео содержатся сцены жестокости!
Напомним, накануне в Беларуси задержали 51 человека в ходе демонстраций, сообщает МВД страны.
Также, в белорусском Гродно ОМОН применил слезоточивый газ при разгоне участников акции протеста. Митингующие собрались у Октябрьского РОВД.