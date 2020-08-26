Появилось видео из автозака при задержании минчанина

Появилось видео, снятое мобильным телефоном внутри автозака при задержании минчанина. Видео опубликовал Телеграм-канал Tut.by новости.

"Тот самый страшный ролик, который снял минчанин - его задержание и то, что удалось снять в автозаке", - говорится в подписи к видео.

Внимание, на видео содержатся сцены жестокости!



