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26 августа 20, 19:44
Появилось видео из автозака при задержании минчанина
автозак
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В сети опубликовали видео, скрыто снятое мобильным телефоном в автозаке во время задержания в Минске.

Появилось видео, снятое мобильным телефоном внутри автозака при задержании минчанина. Видео опубликовал Телеграм-канал Tut.by новости.

"Тот самый страшный ролик, который снял минчанин - его задержание и то, что удалось снять в автозаке", - говорится в подписи к видео.

Внимание, на видео содержатся сцены жестокости!


Напомним, накануне в Беларуси задержали 51 человека в ходе демонстраций, сообщает МВД страны.

Также, в белорусском Гродно ОМОН применил слезоточивый газ при разгоне участников акции протеста. Митингующие собрались у Октябрьского РОВД.
Korrespondent
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