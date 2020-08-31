Жители Забайкалья "переименовали" поселок в "Путинвор"

Еврейский районный суд в Забайкалье признал трех человек виновными в мелком хулиганстве, двум назначили штрафы по 700 рублей, еще одному - 800 рублей. Об этом со ссылкой на постановление суда пишет "Дождь"

В решении суда говорится, что трое жителей "в шутку, с целью развеселить друг друга, для всеобщего обозрения переставили местами камни в надписи "Агинское".

Они признали свою вину.

По данным канала, после появления надписи в администрации Агинского района заявляли, что это фотомонтаж. Однако затем глава района Андрей Дашин подтвердил, что фотография настоящая.