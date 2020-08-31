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31 августа 20, 10:23
Видео: воздушный змей унес девочку в небо
воздушный змей
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Малышка была в воздухе более минуты и порывы ветра бросали ее с одной стороны в другую.

На Тайване фестиваль воздушных змеев в Синьчжу на северо-западе Тайваня едва не закончился трагедией. Родители запустили в небо огромного змея и не обратили внимания, что за его край схватилась 3-летняя дочь.  Девочку подняло в воздух на высоту около 10 метров. Видео инцидента появилось на ютуб-портале Euronews.

На ролике видно, как порывы ветра бросают ребенка в разные стороны. Внизу за этим наблюдают взрослые. То и дело слышаться вскрики и возгласы. Подождав момент, когда ветер опустил девочку, люди схватили ее, чтобы удержать.

По словам родителей, девочка пережила шок, но физически не пострадала. Из-за инцидента фестиваль прервали.
kp.ua
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