Видео: воздушный змей унес девочку в небо

На Тайване фестиваль воздушных змеев в Синьчжу на северо-западе Тайваня едва не закончился трагедией. Родители запустили в небо огромного змея и не обратили внимания, что за его край схватилась 3-летняя дочь. Девочку подняло в воздух на высоту около 10 метров. Видео инцидента появилось на ютуб-портале Euronews.

На ролике видно, как порывы ветра бросают ребенка в разные стороны. Внизу за этим наблюдают взрослые. То и дело слышаться вскрики и возгласы. Подождав момент, когда ветер опустил девочку, люди схватили ее, чтобы удержать.

По словам родителей, девочка пережила шок, но физически не пострадала. Из-за инцидента фестиваль прервали.