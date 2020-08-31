ВИДЕО: В Дагестане змея заползла в желудок женщине

В Дагестане врачи вытащили мертвую змею из желудка женщины. Видео опубликовано в Facebook.

"В Дагестане медики достали заползшую девушке в рот метровую змею", - говорится в подписи к видео.

Рептилия заползла в рот спящей̆ под деревом женщине из села Леваши. Медики провели операцию и вытащили змею длиной более метра.

Ранее сообщалось, что полицейский из индийского города Кангра в штате Химачал-Прадеш в шкафу в своем кабинете вместо нужной ему папки с документами обнаружил 21 детеныша кобры.

Напомним, в 2020 году от укусов змей пострадали 36 украинцев. Среди пострадавших шестеро детей. Больше всего укусов зафиксировано в Житомирской, Запорожской, Львовской и Донецкой областях.



