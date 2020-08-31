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31 августа 20, 13:24
ВИДЕО: В Дагестане змея заползла в желудок женщине
больница
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Врачи во время операции достали метровую змею, которая заползла в рот жительнице дагестанского села.

В Дагестане врачи вытащили мертвую змею из желудка женщины. Видео опубликовано в Facebook.

"В Дагестане медики достали заползшую девушке в рот метровую змею", - говорится в подписи к видео.

Рептилия заползла в рот спящей̆ под деревом женщине из села Леваши. Медики провели операцию и вытащили змею длиной более метра.


Ранее сообщалось, что полицейский из индийского города Кангра в штате Химачал-Прадеш в шкафу в своем кабинете вместо нужной ему папки с документами обнаружил 21 детеныша кобры.

Напомним, в 2020 году от укусов змей пострадали 36 украинцев. Среди пострадавших шестеро детей. Больше всего укусов зафиксировано в Житомирской, Запорожской, Львовской и Донецкой областях.
Korrespondent
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