В Киеве напали на нардепа, исключенного из "Слуга народа"

Утром 2 сентября в Киеве неизвестные напали и избили народного депутата Украины.

Как передает пресс-служба Нацполиции Киева, правоохранителям поступило сообщение от медиков о предоставлении медицинской помощи народному депутату Украины.

В полиции не называют фамилию нардепа, но по информации OBOZREVATEL, потерпевшим оказался бывший член фрации "Слуга народа" Антон Поляков.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции.

"По словам потерпевшего, в 4:30 возле одного из домов на улице Богдана Хмельницкого во время конфликта неизвестный нанес ему телесные повреждения. Для оказания медицинской помощи депутат самостоятельно обратился в травмпункт. На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия", — сообщили в полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Отделом дознания Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по части 1 статье 125 ("Умышленное легкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины.

Проводятся розыскные мероприятия для установления и задержания причастных лиц к этому уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, народный депутат Украины Антон Поляков был исключен из фракции "Слуга народа" в ноябре прошлого года. Сейчас он входит в депутатскую группу "За будущее".