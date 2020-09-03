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3 сентября 20, 12:34
На авторынке "Барабашово" произошел взрыв
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Сегодня, 3 сентября, в Харькове на территории авторынка "Барабашово" на проспекте Юбилейный произошел взрыв.

В Харькове в ночь на четверг, 3 сентября, на территории авторынка Барабашово по проспекту Юбилейный произошел взрыв. Об этом сообщает Нацполиция.

"В результате происшествия пострадавших нет... Установлено, что в результате взрыва поврежден трактор для вывоза мусора", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Московского отдела полиции Харькова.

Информация зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Как сообщалось, во время движения поезда с нефтепродуктами по маршруту Калинковичи - Коростень, на железнодорожных путях произошел взрыв.
telegraf.com.ua
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