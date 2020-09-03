На авторынке "Барабашово" произошел взрыв

В Харькове в ночь на четверг, 3 сентября, на территории авторынка Барабашово по проспекту Юбилейный произошел взрыв. Об этом сообщает Нацполиция.

"В результате происшествия пострадавших нет... Установлено, что в результате взрыва поврежден трактор для вывоза мусора", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Московского отдела полиции Харькова.

Информация зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Как сообщалось, во время движения поезда с нефтепродуктами по маршруту Калинковичи - Коростень, на железнодорожных путях произошел взрыв.