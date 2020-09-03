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3 сентября 20, 13:09
Стрельба на пляже Киевщины: пострадали три человека
стрельба
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Один из раненых из больницы сбежал.

В результате стрельбы в городе Украинка, который находится рядом с Конча-Заспой, пострадали три человека. Они получили ранения из травматического оружия. Один из них позже из больницы сбежал. Об этом сообщили правоохранители.

- Группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в города Украинка, что на Обуховщине, и устроила стрельбу. О стрельбе на территории одного из кафе по спецлинии 102 сообщил неравнодушный гражданин. По указанному адресу сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Обуховского отдела полиции. Однако на месте происшествия работники кафе сделали все, чтобы убрать вещественные доказательства, в частности собрали гильзы. Известно, что после инцидента в больницу обратились трое пострадавших мужчин с ранениями. Один из них затем скрылся. Лица получили ранения из травматического оружия, но предоставлять объяснения полицейским они отказались, - сказано в публикации.

Открыты два уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины. 

Инцидент произошел в 19:00 2 сентября на территории ресторана "Де Бош". По словам очевидцев, группа людей совершила до десяти выстрелов и были раненые. После того, как участники разборок разъехались, персонал заведения собирал гильзы, разбросанные на месте инцидента.
kp.ua
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