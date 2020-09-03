ПОДБОРКА НЕЛЕПЫХ СИТУАЦИЙ ИЗ ЖИЗНИ. ФОТО

А вот герои нашего обзора прославились на весь интернет, так как добрые друзья и знакомые успели запечатлеть их фейлы на камеру!

С радостью делимся ими с вами! Приятного просмотра.

Когда решил заглянуть в зеркало.

Все мужчины по ту сторону экрана сейчас ахнули.

А замки-то оказались надежные!

Кажется, мне пора домой.

Фото из серии «Инстаграм VS Реальность».

Стеклянный столик на улице — не самая лучшая идея.

Выражение лица этой женщины бесценно!

Ну и как можно ругать такую милашку?

С этой проблемой, наверное, сталкивался практически каждый.

Жена вернулась с шопинга.

Пенную ванну заказывали?

Кому-то предстоит очень непростая уборка!

Никогда не верьте картинке на упаковке! Нашим читателям уже давно известно, как маркетологи обманывают покупателей!

Вот это действительно неудача!

Наверное, не стоило так переворачивать блюдо…

Когда забыл собак в машине. И, кажется, хозяин еще легко отделался, ведь жизнь с несколькими домашними любимцами больше похожа на ад.

За секунду до.

Вот как выглядит фраза «Счастья полные штаны» в действии…

Когда на двоих не только одно сердце, но и один мозг…

Мужчина будет неприятно удивлен, когда проснется…

Сразу видно: водитель со стажем.

А какие забавные ситуации происходили с вами?

Источник: interesno.cc