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4 сентября 20, 13:37
Полиция раскрыла убийство работницы Верховной Рады
Антонина Шпир
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Убийцу арестовали, он был ранее неоднократно судим.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве работницы Верховной Рады Антонины Шпир, совершенного в июле 2019 года.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов на брифинге 4 сентября.

 "Указанным лицом оказался гражданин Украины, который неоднократно был судим за корыстно-насильственные преступления. Преступление произошло следующим образом: он увидел женщину, которая шла на остановку маршрутного такси. Подойдя к ней сзади, он ограбил ее, затем затянул на кукурузное поле и убил, потому что она начала кричать", - сообщил Небитов.

По словам начальник полиции, подозреваемый - уроженец Житомирской области 1967 года, который нигде не работал и жил под фальшивыми данными. 5 раз был судим. Последний раз он получил наказание 5 лет лишения свободы в 2011 году за грабеж.

По данным правоохранителей, он причастен к 5 доказанных фактов насильственных действий в отношении женщин, но силовики подозревают, что пострадавших может быть больше.

Небитов уточнил, что этому человеку сообщено о подозрении в разбое, убийстве и изнасиловании, суд его арестовал.

Убийство сотрудницы Рады: что известно

В июне 2019 в поле на Киевщине была найдена убитой Антонина Шпир, которая работала в гардеробе Верховной Рады. Антонина Шпир поехала на дачу и не вернулась.

Проводились оперативно-розыскные мероприятия. Ее нашли знакомые, которые прочесывали местность после исчезновения. Смерть женщины наступила в результате механической асфиксии. На ее шее нашли следы удушения.
telegraf.com.ua
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