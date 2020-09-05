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5 сентября 20, 21:32
Мэра Днепра облили зеленкой. ФОТО
Филатов
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Горожане, присутствующие на встрече, задержали нападавшего. При этом Филатов находился на мероприятии в сопровождении личной охраны.
Горожане, присутствующие на встрече, задержали нападавшего. При этом Филатов находился на мероприятии в сопровождении личной охраны

Активист облил зеленкой мэра Днепра Бориса Филатова во время его встречи с жителями одного из многоквартирных домов в левобережном районе города. Об этом в субботу, 5 сентября, мэр сообщил в соцсети.
 


Горожане, присутствующие на встрече, задержали нападавшего. При этом Филатов находился на мероприятии в сопровождении личной охраны.


 
Мэр заявил, что продолжит встречи с горожанами, несмотря на инцидент.


 
Напомним, ранее депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Олега Волошина облили зеленкой возле здания парламента. В ответ Волошин ударил обидчика в лицо. Также зеленка попала еще на двух депутатов от партии Слуга народа.
Korrespondent
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