Мэра Днепра облили зеленкой. ФОТО





Активист облил зеленкой мэра Днепра Бориса Филатова во время его встречи с жителями одного из многоквартирных домов в левобережном районе города. Об этом в субботу, 5 сентября, мэр сообщил в соцсети.









Горожане, присутствующие на встрече, задержали нападавшего. При этом Филатов находился на мероприятии в сопровождении личной охраны.









Мэр заявил, что продолжит встречи с горожанами, несмотря на инцидент.









Напомним, ранее депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Олега Волошина облили зеленкой возле здания парламента. В ответ Волошин ударил обидчика в лицо. Также зеленка попала еще на двух депутатов от партии Слуга народа.