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12 сентября 20, 22:39
Защитник диких племен Амазонии погиб от стрелы аборигена
Риели Францискато
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Ведущий бразильский эксперт по неконтактным племенам Амазонии Риели Францискато умер от попадания стрелы аборигенов в сердце.

В среду исследователь в сопровождении полицейских попытался приблизиться к представителям неизвестного ему ранее племени, которое никогда не контактировало с внешним миром.

Аборигены, заметив приближение чужаков, начали стрелять из лука. Полицейские успели спрятаться от стрел за машиной, но Риели Францискато повезло меньше. Стрела попала ему в область сердца.

"Он закричал, вытащил стрелу из груди, пробежал около 50 метров и упал бездыханным", - рассказал один из полицейских, сопровождавших Риели Францискато во время поездки.

Исследователя доставили в ближайшую больницу, но почти сразу по приезде он умер.

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Несчастный случай произошел около резервации Уру Эу Вау Вау в западном бразильском штате Рондония близ границы с Боливией.

56-летний Францискато был сотрудником Национального фонда индейцев Бразилии и почти всю свою карьеру посвятил изучению жизни и защите неконтактных народов региона.
telegraf.com.ua
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