Защитник диких племен Амазонии погиб от стрелы аборигена

В среду исследователь в сопровождении полицейских попытался приблизиться к представителям неизвестного ему ранее племени, которое никогда не контактировало с внешним миром.

Аборигены, заметив приближение чужаков, начали стрелять из лука. Полицейские успели спрятаться от стрел за машиной, но Риели Францискато повезло меньше. Стрела попала ему в область сердца.

"Он закричал, вытащил стрелу из груди, пробежал около 50 метров и упал бездыханным", - рассказал один из полицейских, сопровождавших Риели Францискато во время поездки.

Исследователя доставили в ближайшую больницу, но почти сразу по приезде он умер.

Несчастный случай произошел около резервации Уру Эу Вау Вау в западном бразильском штате Рондония близ границы с Боливией.

56-летний Францискато был сотрудником Национального фонда индейцев Бразилии и почти всю свою карьеру посвятил изучению жизни и защите неконтактных народов региона.