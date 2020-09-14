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13 сентября 20, 20:55
Украиноязычного покупателя выгнали из магазина в Кривом Роге
продавец
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В Кривом Роге сотрудница магазина выгнала мужчину, который обращался к ней на украинском языке.
В Кривом Роге сотрудница магазина выгнала мужчину, который обращался к ней на украинском языке.

Видео инцидента опубликовал в Twitter Александр Колым, передает Цензор.НЕТ.

Про бандеровцев і руцьку землю!!!
Нарід свино-собачий!!!!
Місто Кривий Ріг!
Це пиздець... pic.twitter.com/GIzbmyetss

— ОЛЕКСАНДР КОЛИМ
censor.net.ua
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