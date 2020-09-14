Внучка Фокина рассказала, как ее дедушка попал в ТКГ

Замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе и экс-премьер-министр Витольд Фокин попал в ТКГ благодаря своей внучке Марии Фокиной. Об этом сама Мария рассказала во время телешоу "Светская жизнь" в эфире 1+1.

"Я сама лично познакомила своего дедушку с Андреем Ермаком (глава Офиса президента - ред.), это мой друг. И это было нашим личным решением, чтобы дедушка начал заниматься этим", — отметила певица.

По ее словам, Витольд Фокин не знал, что Андрей Ермак "добрый друг детства" его внучки. В то же время "Андрюше как раз тоже нужна была помощь, помочь с ситуацией", — рассказала Фокина, отметив, что дружит с Ермаком с 18 лет.

Певица подчеркнула, что ее дедушка всегда был "серым кардиналом", который не любит камеры, прессу, интервью, но они с Ермаком "смогли найти общий язык, как закончить эту войну".

Прокомментировала Мария и высказывания Витольда Фокина об амнистии и отдельном статусе Донбасса.

По словам Фокиной, ее дедушке "настолько, мягко говоря, без разницы, что там про него говорят". "Он знает, что делает и четко, разумно подходит к этим вопросам, вот и все", — отметила она, добавив, что дедушка просто не читает, что про него пишут.





После этого на него обрушился шквал критики — его высказывание назвали "нелепыми политическими спекуляциями" и "личным мнением". Сам Фокин считает, что его критикуют "засланные казачки".

