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13 сентября 20, 23:45
Внучка Фокина рассказала, как ее дедушка попал в ТКГ
Фокин
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По словам Марии Фокиной, она лично познакомила дедушку с Андреем Ермаком, с которым дружит с 18 лет

Замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе и экс-премьер-министр Витольд Фокин попал в ТКГ благодаря своей внучке Марии Фокиной. Об этом сама Мария рассказала во время телешоу "Светская жизнь" в эфире 1+1.

"Я сама лично познакомила своего дедушку с Андреем Ермаком (глава Офиса президента - ред.), это мой друг. И это было нашим личным решением, чтобы дедушка начал заниматься этим", — отметила певица.

По ее словам, Витольд Фокин не знал, что Андрей Ермак "добрый друг детства" его внучки. В то же время "Андрюше как раз тоже нужна была помощь, помочь с ситуацией", — рассказала Фокина, отметив, что дружит с Ермаком с 18 лет.

Певица подчеркнула, что ее дедушка всегда был "серым кардиналом", который не любит камеры, прессу, интервью, но они с Ермаком "смогли найти общий язык, как закончить эту войну".

Прокомментировала Мария и высказывания Витольда Фокина об амнистии и отдельном статусе Донбасса.

По словам Фокиной, ее дедушке "настолько, мягко говоря, без разницы, что там про него говорят". "Он знает, что делает и четко, разумно подходит к этим вопросам, вот и все", — отметила она, добавив, что дедушка просто не читает, что про него пишут.

30 августа Фокин заявил, что всеобщая амнистия, особый статус для Донбасса и проведение там выборов смягчат позицию РФ и, возможно, она откажется от требований изменить украинскую Конституцию. 

После этого на него обрушился шквал критики — его высказывание назвали "нелепыми политическими спекуляциями" и "личным мнением". Сам Фокин считает, что его критикуют "засланные казачки".
liga.net
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