Тех, кто не верит в COVID-19, отправляют копать могилы

В Индонезии, в округе Гресик, мужчин, пойманных без масок во время пандемии, решили наказывать "в целях профилактики". Их отправляют рыть могилы для жертв коронавируса. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает The Daily Mail.

Сообщается, что копать могилы отправили первых восемь нарушителей.

Представитель местной власти заявил журналистам, что на его территории осталось только три профессиональных копателя могил, так что "помощь им явно не помешает".

Количество пациентов с COVID-19 в индонезийском Гресике продолжает расти, и в местных деревнях усиливают карантинные ограничения.

"Существует немало жителей, которые по тем или иным причинам игнорируют новые карантинные постановления, и их ожидает наказание в виде общественных работ", - заявили представители местной власти.

В Индонезии наблюдается увеличение числа заболевших, вчера за сутки зарегистрировано 3 636 случаев. Общее количество пациентов с момента начала пандемии достигла 218 382 - самый большой рост в столице государства Джакарте. Сейчас здесь 54 220 заболевших. Впрочем, их реальное число, по мнению экспертов, намного выше.

Ранее сообщалось, что в Индонезии нарушителей масочного режима катают на катафалках и укладывают в гробы.