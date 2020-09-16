Нападение на министра культуры попало на видео

Неизвестный в понедельник, 14 сентября, бросил яйцо в министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко перед его отчетной пресс-конференцией по итогам 100 дней работы в должности. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщил 4 канал, опубликовав видео инцидента в соцсети.

Молодой человек в бейсболке поджидал Ткаченко у входа в здание и бросил в министра яйцо с небольшого расстояния. После этого он покинул место происшествия - при этом не бежал, а просто быстро шел. Его никто не преследовал.

Сопровождающие министра, которому яйцо с громким треском попало прямо в ухо, поинтересовались, все ли у него в порядке. Вытершись салфеткой, Ткаченко пошел на пресс-конференцию.

"Заходя сюда (на пресс-конференцию, - ред.), мне дали в ухо яйцом. Это один из примеров того, как культура диалога развивается в нашей стране", - сказал министр, обращаясь к присутствующим.





Ранее Ткаченко сообщил, что в рамках проекта Большое строительство в 2021 году восстановят 100 культурных объектов. Среди них Острожский замок, Национальный художественный музей Украины, национальный историко-культурный заповедник Качановка, Бережанский замок и т.д.

