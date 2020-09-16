Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.42
USD
28.11
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
15 сентября 20, 21:47
Нападение на министра культуры попало на видео
Ткаченко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Молодой человек в бейсболке поджидал Ткаченко у входа в здание и бросил в министра яйцо с небольшого расстояния.
Неизвестный в понедельник, 14 сентября, бросил яйцо в министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко перед его отчетной пресс-конференцией по итогам 100 дней работы в должности. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщил 4 канал, опубликовав видео инцидента в соцсети.
 
Молодой человек в бейсболке поджидал Ткаченко у входа в здание и бросил в министра яйцо с небольшого расстояния. После этого он покинул место происшествия - при этом не бежал, а просто быстро шел. Его никто не преследовал.
 
Сопровождающие министра, которому яйцо с громким треском попало прямо в ухо, поинтересовались, все ли у него в порядке. Вытершись салфеткой, Ткаченко пошел на пресс-конференцию.
 
"Заходя сюда (на пресс-конференцию, - ред.), мне дали в ухо яйцом. Это один из примеров того, как культура диалога развивается в нашей стране", - сказал министр, обращаясь к присутствующим.


Ранее Ткаченко сообщил, что в рамках проекта Большое строительство в 2021 году восстановят 100 культурных объектов. Среди них Острожский замок, Национальный художественный музей Украины, национальный историко-культурный заповедник Качановка, Бережанский замок и т.д.
Korrespondent
Ещё по теме:
Домыслов о смерти Ким Чен Ына становится все больше
Сегодня - шестая годовщина трагических событий в Одессе.ФОТО
В Ираке боевики ИГИЛ убили 11 человек
Посол Украины предложил пари экс-канцлеру Германии
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Психолог разобрала фото встречи Путина и Лукашенко
noimageПенсионер сбросил почти 10 кг за пять часов
noimageТех, кто не верит в COVID-19, отправляют копать могилы
noimageИз-за взятки выгоняют нардепа: кто такой Александр Юрченко
Лента новостей