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18 сентября 20, 09:24
В Киеве горела многоэтажка. Один человек погиб
пожар
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На четвертом этаже в жилом доме столицы ликвидировали пожар, в результате которого погиб человек.

Ночью в Киеве на улице Закревского,71 (район Троещина) произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Есть погибший и пострадавший.

Об этом сообщает "Информатор".

Загорелась квартира на 4 этаже. В результате один человек погиб и еще один пострадал.

На месте работает четыре машины ГСЧС. Причину возгорания пока не сообщают.

Как сообщалось, масштабный пожар произошел на территории военного полигона в Девичках, что под Киевом.

17 августа в одной из многоэтажек Киева вспыхнул крупный пожар.

22 июля в Киеве десятилетняя девочка самостоятельно пыталась погасить пожар в комнате, вследствие чего получила ожоги и была госпитализирована.
telegraf.com.ua
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