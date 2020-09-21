В Киеве горела многоэтажка. Один человек погиб

Ночью в Киеве на улице Закревского,71 (район Троещина) произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Есть погибший и пострадавший.

Об этом сообщает "Информатор".

Загорелась квартира на 4 этаже. В результате один человек погиб и еще один пострадал.

На месте работает четыре машины ГСЧС. Причину возгорания пока не сообщают.

Как сообщалось, масштабный пожар произошел на территории военного полигона в Девичках, что под Киевом.

17 августа в одной из многоэтажек Киева вспыхнул крупный пожар.

22 июля в Киеве десятилетняя девочка самостоятельно пыталась погасить пожар в комнате, вследствие чего получила ожоги и была госпитализирована.