В Киеве горела многоэтажка. Один человек погиб

Ночью в Киеве на улице Закревского,71 (район Троещина) произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Есть погибший и пострадавший.
Об этом сообщает "Информатор".
Загорелась квартира на 4 этаже. В результате один человек погиб и еще один пострадал.
На месте работает четыре машины ГСЧС. Причину возгорания пока не сообщают.
Как сообщалось, масштабный пожар произошел на территории военного полигона в Девичках, что под Киевом.
17 августа в одной из многоэтажек Киева вспыхнул крупный пожар.
22 июля в Киеве десятилетняя девочка самостоятельно пыталась погасить пожар в комнате, вследствие чего получила ожоги и была госпитализирована.