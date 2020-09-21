В Англии покончила с собой звезда телешоу, мать 13 детей

В Великобритании полицейские обнаружили тело многодетной матери и участницы телешоу "Моя необычная беременность" 43-летней Мэнди Гарднер. об этом в пятницу, 18 сентября, пишет The Sun.

Уточняется, что женщина умерла еще 7 апреля, однако близкие решили рассказать об этом только сейчас.

"Женщину, которая является матерью 13 детей и участницей телепроекта "Невероятные беременности", обнаружили в лесу недалеко от собственного дома в городе Уэртинг. Сотрудники правоохранительных органов установили, что Гарднер покончила с собой", - говорится в статье.

Во время расследования стало известно, что незадолго перед трагедией многодетная мама высказывала мысли о желании покончить с собой, у нее были "личные проблемы".

Отмечается, что Гарднер вместе с супругом стала участницей проекта телеканала TLC в 2016 году, в котором они рассказывали о своей жизни и родительских хлопотах. Тогда у пары было 11 детей, а женщина была беременна еще одним малышом.

"Бывают времена, когда это может быть абсолютным бедламом: собаки, бегающие вокруг, дети, гоняющиеся за собаками, взрослые, гоняющиеся за детьми, которые гоняются за собаками! В моем доме безумие - это нормально. Променяла бы я это на спокойную жизнь? Нет", - говорила она.

Два года назад многодетная мама родила своего последнего, 13-го ребенка.