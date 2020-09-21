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19 сентября 20, 09:53
В Китае учитель до смерти избил школьницу за неверный ответ
школа КНР
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Телесные наказания широко применяются в школах Китая. В одной из провинций даже идет дискуссия о том, чтобы их узаконить.

В КНР учитель математики до смерти избил десятилетнюю девочку, которая дважды неправильно ответила на его вопросы. Об этом в пятницу, 18 сентября, пишет Daily Star.

В статье отмечается, что учитель вел себя очень жестоко - бил школьницу по голове и ставил ее на колени на глазах у ее одноклассников. После того как пытка была окончена, девочка почувствовала себя плохо, и ее в срочном порядке доставили в больницу, однако врачи уже не смогли ей ничем помочь.

Начато расследование, учителя и директора школы отстранили от исполнения обязанностей.
Korrespondent
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