В Китае учитель до смерти избил школьницу за неверный ответ

В КНР учитель математики до смерти избил десятилетнюю девочку, которая дважды неправильно ответила на его вопросы. Об этом в пятницу, 18 сентября, пишет Daily Star.

В статье отмечается, что учитель вел себя очень жестоко - бил школьницу по голове и ставил ее на колени на глазах у ее одноклассников. После того как пытка была окончена, девочка почувствовала себя плохо, и ее в срочном порядке доставили в больницу, однако врачи уже не смогли ей ничем помочь.

Начато расследование, учителя и директора школы отстранили от исполнения обязанностей.