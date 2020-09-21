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20 сентября 20, 11:30
В Беларуси "кибер-партизаны" слили данные 1000 силовиков
Беларусь
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В Беларуси "кибер-партизаны" раздобыли и обнародовали якобы даныне тысячи сотрудников Министерства внутренних дел страны, которые, вероятно, причастны к разгону протестов.

Как передает Цензор.НЕТ, данные опубликованы на Telegram-канале Nexta.

В сообщении также отмечается, что данные о правоохранителях получены благодаря "кибер-партизанам". Сообщение содержит ссылку на Google-таблицу, в которой указаны данные о якобы сотрудниках МВД Беларуси.

"Никто не останется анонимным даже под балаклавой", - заявляет Nexta.

В МВД страны уже отреагировали на происшествие, заявив в комментарии российскому пропагандистскому ресурсу ТАСС, что они располагают "средствами и технологиями, которые позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных" в утечке информации.
censor.net.ua
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