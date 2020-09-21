На Черкасчине вооруженные люди пытались собрать чужой урожай

В Черкасской области два десятка вооруженных злоумышленников захватили поле и с помощью комбайнов начали собирать урожай. Прибывшая полиция задержала рейдеров. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.





"В Городищенское отделение полиции поступило сообщение о том, что в селе Калиновка около 20 человек захватили поле и с помощью комбайнов собирают урожай кукурузы. Всем, кто пытался помешать, злоумышленники угрожали оружием и даже сделали несколько выстрелов", - рассказали в Нацполиции.





На месте происшествия у правонарушителей изъяли тяжелую сельскохозяйственную технику, а именно комбайны и грузовые авто, кроме того, обнаружили и изъяли пять единиц оружия и боеприпасы.





В результате происшествия никто не пострадал.



