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21 сентября 20, 11:25
На Черкасчине вооруженные люди пытались собрать чужой урожай
злоумышленник
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Правоохранители задержали на Черкасчине группу людей, занимавшихся земледелием и бандитизмом.

В Черкасской области два десятка вооруженных злоумышленников захватили поле и с помощью комбайнов начали собирать урожай. Прибывшая полиция задержала рейдеров. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.


"В Городищенское отделение полиции поступило сообщение о том, что в селе Калиновка около 20 человек захватили поле и с помощью комбайнов собирают урожай кукурузы. Всем, кто пытался помешать, злоумышленники угрожали оружием и даже сделали несколько выстрелов", - рассказали в Нацполиции.


На месте происшествия у правонарушителей изъяли тяжелую сельскохозяйственную технику, а именно комбайны и грузовые авто, кроме того, обнаружили и изъяли пять единиц оружия и боеприпасы.


В результате происшествия никто не пострадал.


 
Korrespondent
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