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22 сентября 20, 09:19
Настоящее чудо произошло в Чернобыльской зоне
медведи
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В Чернобыльской зоне вновь живут медведи. Об этом сообщил исследователь.

В Чернобыльской зоне произошло настоящее чудо природы . Сюда вернулись жить медведи, которых тут не видели сотню лет.

Об этом сообщает Фраза, ссылаясь на ВВС.

Эксперт и исследователь Сергей Гащак заявил, что также в Чернобыльской зоне наблюдается большой рост популяции волков и рысей.

Специалист говорит, что возвращение крупного хищника скорее всего связано с отсутствием людей и следов их жизнедеятельности в этих местах.

Также он уточнил: «Нигде больше в Украине нет такой высокой концентрации волков, как в Чернобыльской зоне, так как люди преследуют этих животных».
Fraza.ua
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