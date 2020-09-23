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23 сентября 20, 19:08
Убийство в аптеке Одессы: задержан подозреваемый
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Правоохранители предварительно установили, что мотив преступления - корыстный. Обстоятельства происшествия выясняются.

В Одессе задержали мужчину, которого подозревают в убийстве девушки-провизора в аптеке. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска в среду, 23 сентября.

"Работниками уголовного розыска Одессчины оперативно установлена личность убийцы, которого на данный момент уже задержали. Предварительно известно, что мотив преступления - корыстный. Продолжаются следственные действия, обстоятельства выясняются, детали позже", - сказано в сообщении.

В свою очередь Telegram-канал X_Odessa пишет, что на теле погибшей было обнаружено более 20 ножевых ранений. Девушка, 21 год, пыталась спасти свою жизнь, а нападавший наносил удары во время борьбы.

Ресурс сообщает, что убийца проник в помещения с заднего входа, либо после взлома двери, либо работница аптеки сама открыла двери и пустила знакомого, который начал выяснять отношения и зарезал ее. По неподтвержденным данным, подозреваемый работал ревизором в аптечной сети.
Korrespondent
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