Племянница Трампа подала иск на президента США

Мэри Трамп - племянница президента США Дональда Трампа - подала на своего дядю иск в Верховный суд штата Нью-Йорк. Женщина обвинила американского президента, а также других членов семьи в похищении десятков миллионов долларов, пишет The New York Times.

По заявлению Мэри, Дональд Трамп, его сестра Мэриэнн и их покойный уже брат Роберта организовали заговор, в результате которого Мэри и ее брат Фред лишились части состояния, оставленного им отцом, а также не получили справедливой доли в наследстве, оставшемся после деда.

В поданном женщиной иске указывается, что после смерти в 1981 году отца Мэри его братья Дональд и Роберт, а также сестра Мэриэнн стали опекунами 16-летней девушки. Но вместо того, чтобы заботиться о ее интересах, создали целую схему для “выкачивания средств, сокрытия их хищения и введения ее в заблуждение относительно истинной их ценности”.

Отец Трампа и дед Мэри Фред умер в 1999 году. После чего, утверждает Мэри, ее вынудили подписать соглашение, лишив “десятков миллионов долларов или даже больше”.

- Мошенничество было не просто семейным делом - это был их образ жизни, - уверяет Мэри Трамп в иске.

Ранее Мэри Трамп выпустила книгу, в которой утверждает, что американский лидер из-за негативного влияния семьи лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов.

Мэри Трамп является дочерью старшего брата президента США – Фреда. Мужчина был пилотом авиакомпании Trans World Airlines и скончался от алкоголизма в 1981 году.

Ранее внучка Трампа впервые посетила предвыборный митинг деда и забавно отреагировала на предвыборную речь Дональда: она посчитала, что президент разрешит детям выбирать - ходить в школу или нет.