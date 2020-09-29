Кучеренко креативно потроллил Верещук. Фото

В частности, о позиционировании двух кандидатов написал эксперт Сергей Быков.

В начале сентября с обложки издания кандидат в мэры столицы от "Слуги народа" заявила: "В моей команде - президент". На это претендент от "Батькивщины" также в "Фокусе" ответил в конце месяца: "В моей команде - киевляне".

Фото двух бордов уже начали разбирать на мемы.

"Алексей Юрьевич, в отличие от его визави, - глубже в местной повестке дня. На каждом эфире он предпочитает больше говорить о коммунальном хозяйстве, чем о национальной политике. И даже когда говорит об общегосударственной проблематике, он говорит о ней через призму обычного человека - гражданина и потребителя государственных и коммунальных услуг. В свою же очередь, Ирина Верещук предпочитает на телеэфирах говорить о всей стране больше, чем о Киеве. При этом она достойный партийный спикер национального уровня, хотя и мало уделяет внимания местным контекста. Иногда из-за этого создается впечатление, что Верещук понарошку баллотируется в мэры ", - написал Сергей Быков.