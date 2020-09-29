В Киевском метрополитене зацеперу оторвало голову

В соцсетях утверждают, что в результате происшествия ему оторвало голову.

На Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена («зеленая ветка») погиб человек. Как сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен» на своей странице в Facebook, по предварительной информации, речь идет о зацепере, который попал под поезд, пишет Фраза.

Из-за этого вечером 28 сентября был временно изменен график движения поездов на линии.

В то же время, по данным сообщества «Киев Оперативный» в Facebook, в результате трагедии погибшему отрезало голову.

«Зацепинг» — способ передвижения, заключающийся в проезде на поездах и иных рельсовых транспортных средствах с внешней стороны: на крышах, переходных площадках либо с боковых или торцевых сторон вагонов или в подвагонном пространстве на элементах наружной арматуры подвижного состава. Люди, неофициально практикующие данный способ проезда, именуются «зацеперами».





Проезд пассажиров снаружи поездов часто подвергается критике с различных позиций представителями железнодорожных компаний, правоохранительных органов и СМИ, а также нередко осуждается общественностью. При этом в ряде регионов мира существуют объединения любителей данного способа как хобби.



