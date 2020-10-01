Голос и ЕС оконфузились с постом по поводу увольнения Фокина

Политические партии "Голос" и "Европейская солидарность" решили собрать электоральные очки на истории с исключением Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы, однако попали в нелепую ситуацию.
На официальных страничках политсил в соцсети Facebook были опубликованы соответствующие посты, в которых был использован абсолютно одинаковый шаблон. При этом каждый из постов был стилизован под цветовую гамму партии.
Любопытно, но "Голос" назвал увольнение Фокина своей победой, а в ЕС поскромничали и сочли это "победой народа".