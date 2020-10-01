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30 сентября 20, 23:17
Что известно о причине смерти сотрудницы посольства США?
железная дорога
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Погибла сотрудница посольства США.

В Киеве погибла сотрудница Посольства США в Украине. Причиной смерти стала глубокая рана головы. Основной версией в полиции считают убийство, но мотив неизвестен. Также говорят, что мог произойти несчастный случай.

На работу - через лесополосу

Женщину без признаков сознания увидели жители столичного микрорайона Нивки утром 30 сентября. Она лежала в лесополосе возле железной дороги, по которой ходит городская электричка, и была еще жива. По скорой помощи пострадавшую доставили в больницу, но врачи уже ничем не могли помочь, рана глубиной в 4 сантиметра не оставила шансов на жизнь.

В одежде погибшей нашли удостоверение сотрудницы американского посольства якобы на имя Санвер Никаэле.

Часть зеленой зоны парки "Нивки" врезается в жилой квартал на улице Толбухина, которая официально названа как место происшествия. У местных это популярное место для утренних пробежек. По одной из версий, Санвер тоже имела такую здоровую привычку.

- Тело было найдено на железной дороге в наушниках во время пробежки трусцой, - написал в "Твиттере" спикер МВД Артем Шевченко.

Сотрудницу посольства США нашли на железнодорожной пути. Фото: ФБ 

Ищут мужчину лет сорока

Вероятно, сотрудница посольства снимала в этом районе квартиру, поскольку место работы находится недалеко. До дипучреждения можно дойти пешком через парк, пересекая при этом Северное железнодорожное полукольцо, а проще, рельсы городской электрички Киева.

- О том, что возле железнодорожных путей лежит женщина без сознания, в полицию сообщили по телефону, - рассказали "КП" в Украине" в пресс-службе полиции Киева. – На данный момент есть также информация, что возле видели мужчину в возрасте 30 – 40 лет. Он был высокий – до 2 метров ростом, одет в шорты, футболку, кроссовки.

Такие приметы полиция подает как описание подозреваемого в убийстве. Одежда не подходящая для холодного дождливого утра, но вполне согласуется, если неизвестным был бегуном. Или… специально под него маскировался.

 - Про мертвую женщину в парке нам рассказала дворник, - поделилась  жительница дома по улице Толбухина. - А другая соседка рассказывала, что видела много полицейских машин. Уже не знаю, что и думать, сама в этот лес с собакой выхожу. У нас опять стали говорит, будто маньяк вышел на охоту.

Слухи о том, что в районе завелся маньяк, который нападет на одиноких женщин, появились в январе этого года. Правда, ареалом разбойника называли не парк "Нивки", а Сырецкий парк, который расположен по другую сторону от Посольства США в Украине. В полиции версию о серийном насильнике тогда опровергали.

Полиция проводит следственный эксперимент с участием несовершеннолетнего прохожего, который обнаружил американку. Фото: ФБ 

Могла стать жертвой неосторожности

По другой версии, которую СМИ освещают со ссылкой на источники, Санвер могла стать жертвой неосторожности. Слушая музыку через наушники, не обратила внимания на мчащийся поезд и получила тяжелую травму головы.

- О том, что у нас тут криминал развелся, я мало знаю. Лет 15 назад какой-то таксист убил то ли клиента, то ли клиентку, больше ничего такого не помню, - говорит Алексей, житель соседней с парком улицы Магистральная. – А вот неофициальных переходов через железнодорожные пути несколько протоптано. И несчастные случаи вроде бы были, но ручаться точно не могу.

Характер преступления сможет подтвердить экспертиза.

- Рану, нанесенную тупым предметом, и удар об поезд перепутать невозможно, - говорит адвокат Алексей Сиротин, который раньше работал следователем. – Остаются микрочастицы.

В настоящее время неизвестно, какую должность имела погибшая. Известно, что она была гражданкой США. По данным за 2019 год, в посольстве США работали 175 американцев и 350 украинцев. 

Позже в посольстве США в Украине подтвердили гибель своей сотрудницы, отметив, что американские дипломаты сотрудничают с киевскими правоохранителями для установления всех обстоятельств смерти американки.

З невимовним сумом повідомляємо про смерть американки з громади Посольства США в Україні. Наразі посадовці Посольства США у Києві працюють з органами влади для встановлення обставин смерті, - написали в "Твиттере" Посольства
kp.ua
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