Что известно о причине смерти сотрудницы посольства США?

В Киеве погибла сотрудница Посольства США в Украине. Причиной смерти стала глубокая рана головы. Основной версией в полиции считают убийство, но мотив неизвестен. Также говорят, что мог произойти несчастный случай.

Женщину без признаков сознания увидели жители столичного микрорайона Нивки утром 30 сентября. Она лежала в лесополосе возле железной дороги, по которой ходит городская электричка, и была еще жива. По скорой помощи пострадавшую доставили в больницу, но врачи уже ничем не могли помочь, рана глубиной в 4 сантиметра не оставила шансов на жизнь.

В одежде погибшей нашли удостоверение сотрудницы американского посольства якобы на имя Санвер Никаэле.

Часть зеленой зоны парки "Нивки" врезается в жилой квартал на улице Толбухина, которая официально названа как место происшествия. У местных это популярное место для утренних пробежек. По одной из версий, Санвер тоже имела такую здоровую привычку.

- Тело было найдено на железной дороге в наушниках во время пробежки трусцой, - написал в "Твиттере" спикер МВД Артем Шевченко.





Ищут мужчину лет сорока Вероятно, сотрудница посольства снимала в этом районе квартиру, поскольку место работы находится недалеко. До дипучреждения можно дойти пешком через парк, пересекая при этом Северное железнодорожное полукольцо, а проще, рельсы городской электрички Киева. - О том, что возле железнодорожных путей лежит женщина без сознания, в полицию сообщили по телефону, - рассказали "КП" в Украине" в пресс-службе полиции Киева. – На данный момент есть также информация, что возле видели мужчину в возрасте 30 – 40 лет. Он был высокий – до 2 метров ростом, одет в шорты, футболку, кроссовки. Такие приметы полиция подает как описание подозреваемого в убийстве. Одежда не подходящая для холодного дождливого утра, но вполне согласуется, если неизвестным был бегуном. Или… специально под него маскировался. - Про мертвую женщину в парке нам рассказала дворник, - поделилась жительница дома по улице Толбухина. - А другая соседка рассказывала, что видела много полицейских машин. Уже не знаю, что и думать, сама в этот лес с собакой выхожу. У нас опять стали говорит, будто маньяк вышел на охоту. Слухи о том, что в районе завелся маньяк, который нападет на одиноких женщин, появились в январе этого года. Правда, ареалом разбойника называли не парк "Нивки", а Сырецкий парк, который расположен по другую сторону от Посольства США в Украине. В полиции версию о серийном насильнике тогда опровергали. Полиция проводит следственный эксперимент с участием несовершеннолетнего прохожего, который обнаружил американку. Фото: ФБ Полиция проводит следственный эксперимент с участием несовершеннолетнего прохожего, который обнаружил американку. Фото: ФБ



