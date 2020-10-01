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1 октября 20, 08:50
Врач киевской скорой помощи умер во время осмотра больного
скорая помощь
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Валерию Бобыреву было всего 62 года.

В Киеве 62-летний врач Валерий Бобырев внезапно скончался на вызове. Как сообщил Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф Киева, мужчина умер во время осмотра.

- Внезапная смерть во время вызова, когда оказывал помощь больной, - подчеркнули в центре, не раскрыв других подробностей происшествия. Также на данный момент неизвестна причина смерти врача. 

По данным Центра экстренной медпомощи, Бобырев почти половину жизни проработал врачом "скорой". В день трагедии бригада экстренной медпомощи 1257 раз выезжала на вызовы. 12 раз врачей вызывали на пожары, 15 раз — на дорожно-транспортные происшествия. 225 человек позвонили в центр, подозревая у себя коронавирусную инфекцию, 137 были госпитализированы.

Ранее в Минздраве придумали, как сделать работу скорых более оперативной. Так, ведомство разработало проекты повышения и стимуляции врачей по критериям и индикаторам оценки качества. В рамках реорганизации экстренной медпомощи изменят принципы прибытия бригад. На вызов будет ехать машина, находящаяся рядом, а "привязанная" к определенной территории. Также планируется выделить 4 типа вызова "скорой": критический, экстренный, неотложный и непрофильный.
kp.ua
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