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2 октября 20, 14:05
Лерос обнародовал записи разговоров Тищенко и Комарницкого
Лерос
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По утверждению Лероса, Комарницкий ввел своих людей в списки партии "Слуга народа" на местные выборы

Народный депутат Украины Гео Лерос, ранее исключенный из фракции Слуга народа, обнародовал часть записей разговоров, которые якобы указывают на то, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Дениса Комарницкого в Киеве.

Об этом Лерос рассказал в своем Youtube-канале. По словам Лероса, бывший сопредседатель фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Комарницкий, которого нардеп называет "главным коррупционером в Киеве", говорил по громкой связи с Николаем Тищенко — кумом главы Офиса президента Андреем Ермаком.

Лерос напомнил, что Комарницкий связан со Степаном Черновецким — сыном бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого и владельцем IG бизнес-центра.

"У Комарницкого провели обыски, связанные с коррупцией на Воскресенском мосту (вокруг его строительства — Delo.ua). Он связывается со своим партнером Тищенко, который потушил это дело с помощью Зеленского и Ермака". За что "смотрящий" ему очень благодарен. Больше Комарницкого никто не трогает. С МВС порешал "первый", а в СБУ рулит подельник Комарницкого — товарищ Наумов, начальник внутренней безопасности СБУ. Известно, что начальнику киевской СБУ Головашу он и вовсе отдает процент от всех бюджетных платежей. Поэтому сумки в СБУ Комарницкий завозит на оперативном авто СБУ — прямо во двор Службы безопасности", — рассказал народный депутат.

По утверждению Лероса, Комарницкий ввел своих людей в списки партии "Слуга народа" на местные выборы.

Нардеп добавил, что в скором времени обнародует вторую часть подборки записей о политическом противостоянии в Киеве, а также в доказательства подготовки нападения на него.

На своей странице в Facebook нардеп отметил, что сведения об угрозах Комарницкого и Тищенко внесены в Единый госреестр досудебных расследований.

Напомним, политический консультант Дмитрий Джангиров высказал мнение, что новые пленки народного депутата Гео Лероса — ничто иное как ответ многолетнего "смотрящего" за Киевом Вадима Столара на обыски СБУ в его компании "bUd development", которая замешана в строительных аферах.

29 сентября Служба безопасности Украины провела обыски у компании bUd development, которая принадлежит многолетнему "смотрящему" за Киевом Вадиму Столару. В результате обысков были изъяты документы о схемах при строительстве и большие суммы наличной валюты неизвестного происхождения.

В марте Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака — Дениса Ермака — проводит переговоры о трудоустройстве лиц на должности в органах власти. Это разоблачение не привело к увольнению Андрея Ермака.

Зеленский заявлял, что брат главы его офиса не брал денег за назначение людей на государственные должности, а Лероса называл аферистом.

На заседании парламента 1 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний, а руководителя Офиса президента — в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России, но доказательств не привел.

В этот же день стало известно, что фракция "Слуга народа" решила исключить Лероса из своих рядов. Сам Лерос заявил, что это сделано по указанию президента Зеленского.
Delo
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