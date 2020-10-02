Чиновник требовал $3,5 тысячи за снятие с воинского учета

Следователи ГБР задержали 33-летнего главного специалиста одного из райсекторов в Кропивницком Управлении ГМС во время получения неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в пятницу, 2 октября.

"По данным следствия, главный специалист требовал у 24-летнего гражданина $3500 за оказание воздействия на принятие решения должностными лицами Кропивницкого ГВК, а именно исключения последнего из военного учета в связи с признанием негодным к военной службе по состоянию здоровья", - сказано в сообщении.

Сообщается, что 1 октября на автозаправке чиновник получил от гражданина взятку в сумме $3500. Затем его задержали правоохранители, а деньги выявили и изъяли.

Напомним, что ранее на Харьковщине военного комиссара задержали на взятке. Злоумышленник требовал и получил с военнообязанного деньги за постановку на военный учет.

Также сообщалось, что во Львове избили сотрудника военкомата, который пришел забирать призывника. После того, как военнослужащий потерял равновесие, удары продолжались уже ногами. Инцидентом занялась полиция.