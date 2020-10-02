Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.19
USD
28.33
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
2 октября 20, 14:11
Чиновник требовал $3,5 тысячи за снятие с воинского учета
ДБР
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Злоумышленник требовал взятку с 24-летнего гражданина. Впоследствии его с поличным задержало ГБР в Кировоградской области.

Следователи ГБР задержали 33-летнего главного специалиста одного из райсекторов в Кропивницком Управлении ГМС во время получения неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в пятницу, 2 октября.

"По данным следствия, главный специалист требовал у 24-летнего гражданина $3500 за оказание воздействия на принятие решения должностными лицами Кропивницкого ГВК, а именно исключения последнего из военного учета в связи с признанием негодным к военной службе по состоянию здоровья", - сказано в сообщении.

Сообщается, что 1 октября на автозаправке чиновник получил от гражданина взятку в сумме $3500. Затем его задержали правоохранители, а деньги выявили и изъяли.

Напомним, что ранее на Харьковщине военного комиссара задержали на взятке. Злоумышленник требовал и получил с военнообязанного деньги за постановку на военный учет.

Также сообщалось, что во Львове избили сотрудника военкомата, который пришел забирать призывника. После того, как военнослужащий потерял равновесие, удары продолжались уже ногами. Инцидентом занялась полиция.
Korrespondent
Ещё по теме:
Чиновник Минобразования задержан за взятку
Смерть ребенка в частном детсаду Запорожья. Появилось видео
В Киеве задержали на взятке арбитражного управляющего
В Киеве при взрыве возле метро пострадали четыре человека
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лерос обнародовал записи разговоров Тищенко и Комарницкого
noimageВ Киеве рухнувшее дерево убило водителя. фото
Лента новостей