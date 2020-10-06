Во Франции вызвали саперов из-за мамы украинской теннисистки

Во Франции на теннисном турнире юниоров Ролан Гаррос произошел инцидент из-за сумки мамы украинской теннисистки Дарьи Лопатецкой. Об этом сообщает Open Court.

После окончания матча мама теннисистки забыла на лавке трибуны спортивную сумку.

За сумкой никто не пришел на протяжении 15 минут. Организаторы турнира вызвали саперов с собаками. В сумке ничего опасного не обнаружили.

Мама теннисистки не смогла прокомментировать местным журналистам инцидент, поскольку не владеет иностранными языками на должном уровне.