В Киеве у стоматолога на приеме умерла пациентка

У столичного стоматолога на приеме умерла пациентка. Ему уже сообщили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения

Прокуратура Киева сообщила стоматологу о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекших смерть пациентки. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным следствия, стоматолог уколол обезболивающим 48-летнюю пациентку – у нее началась аллергическая реакция, а затем она потеряла сознание. Врач начал делать пациентке непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, но он не вколол ей инъекцию адреналина, говорят в прокуратуре.

Врача обвиняют в "непроведении необходимого объема мер" для помощи пациентке, что имеет "причинно-следственную связь с наступлением смерти потерпевшей". Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому и отстранению его от исполнения врачебной деятельности.