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7 октября 20, 14:14
В Киеве у стоматолога на приеме умерла пациентка
стоматолог
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У столичного стоматолога на приеме умерла пациентка.

У столичного стоматолога на приеме умерла пациентка. Ему уже сообщили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения

Прокуратура Киева сообщила стоматологу о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекших смерть пациентки. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. 

По данным следствия, стоматолог уколол обезболивающим 48-летнюю пациентку – у нее началась аллергическая реакция, а затем она потеряла сознание. Врач начал делать пациентке непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, но он не вколол ей инъекцию адреналина, говорят в прокуратуре. 

Врача обвиняют в "непроведении необходимого объема мер" для помощи пациентке, что имеет "причинно-следственную связь с наступлением смерти потерпевшей". Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому и отстранению его от исполнения врачебной деятельности.

В октябре 2019 года у врача-трансплантолога нашли $1 млн. Он якобы брал взятки у пациентов.
liga.net
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