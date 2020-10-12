На Кипре найдена мертвой экс-жена влиятельного белоруса

В Лимассоле на Кипре была найдена мертвой в своем доме Ирина Гурская - бывшая жена известного IT-бизнесмена из Беларуси Юрия Гурского.

Об этом в воскресенье, 11 октября, проинформировали местные СМИ.

Отмечается, что мертвая Гурская лежала в луже крови в собственной спальне - ее нашел старший сын, который услышал шум и пошел проверить, все ли в порядке. Предварительно установлено, что сначала Ирину душили, и только потом стали резать.

Судмедэкспертиза покажет, когда именно умерла 36-летняя женщина, и что повлекло за собой летальный исход.

На данный момент уже выдали ордер на арест друга покойной из Литвы, и мужчину объявили в розыск, однако, в чем именно его подозревают, не сообщается.

Юрий Гурский - 37-летний белорус, который сначала работал в сфере медиа и издательского дела, но последнее десятилетие известный достижениями в сфере информационных технологий.

В частности, он был вице-президентом российской корпорации Mail.ru Group, но в 2016 году покинул компанию из-за "конфликта интересов", наличие которого сам бизнесмен отрицает.

Кроме того, Гурский финансировал и организовывал стартапы и проекты, которые после покупались такими корпорациями как Facebook и Google, а некоторые из его компаний признаны рекордно дорогими в Беларуси.

Стоит заметить, что личную жизнь предприниматель не афиширует. В сети нет его фото вместе с женой и детьми, как и информации о разводе.

Как пишет Википедия, он женился в конце 2015 года, и, как и Ирина, проживает в Лимассоле. Местные СМИ же добавляют, что вместе с почившей проживали трое детей возрастом в 3, 6 и 15 лет, - тело матери нашел старший сын.