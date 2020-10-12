Шикарное имения Ахметова с высоты птичьего полета. Видео

Свой 54-й день рождения самый богатый украинец Ринат Ахметов встретил в новом поместье в Плютах Киевской области. Как сообщает Фраза, ссылаясь на Страна.ua, празднование, сопровождаемое салютом, шло до глубокой ночи. Среди автомобилей гостей были замечены машины из кортежа экс-премьера Арсения Яценюка и студии Савика Шустера.

Журналистам издания удалось снять поместье с квадрокоптера. При этом, как утверждается, вокруг работают глушители сигнала «помощнее, чем над госдачами, где живет президент Владимир Зеленский и с недавних пор генпрокурор Ирина Венедиктова».

Имение раскинулось на 25 гектарах земли, которые окружены двойным забором. Помимо основного дома, а точнее — дворца, там есть еще несколько построек. На участке есть парковка, бассейн, джакузи и купель, несколько видов бань. Мраморные скульптуры украшают основной трехэтажный особняк. А рядом с ним два фонтана в античном стиле.

Вокруг находится густой сосновый лес и ни единого соседа.



