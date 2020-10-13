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13 октября 20, 10:18
Несовершеннолетние разгромили трамвай в Киеве. Видео
трамвай
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Двое подростков в возрасте 13-15 лет устроили погром в трамвае после того как от них потребовали надеть медицинские маски.

В Киеве школьники устроила погром в трамвае у станции метро «Черниговская». Как сообщает Фраза, ссылаясь на BigKyiv, инцидент начался из-за отказа двоих подростков 13-15 лет надеть маски в общественном транспорте. В итоге они начали бить кондуктора и выбивать окна в вагоне.

Пассажира, который выразил неудовольствие их действиями несовершеннолетние покусали и попытались задушить.

Успокоить буйных школьников удалось лишь экипажу патрульных полицейских, который проезжал мимо места происшествия. Они скрутили подростков и удерживали на земле лицом вниз, не давая подняться.

При этом, как отмечается, сами полицейские находились без индивидуальных средств защиты.

Произошедшее надолго парализовало движение на улице Гната Хоткевича.

Видео с места происшествия:
Fraza.ua
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