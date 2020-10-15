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15 октября 20, 09:59
Появились антисемитские надписи возле Офиса президента
ОП
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Полиция Киева начала уголовное производство из-за антисемитских надписей возле Офиса президента Украины, устанавливаются лица, причастные к совершению данного правонарушения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"В полицию Киева с официальным письмом обратился исполнительный директор Объединенной еврейской общины Украины. Он сообщил, что вчера, 14 октября, возле здания Офиса президента Украины в Киеве неизвестные развернули баннер с антисемитскими высказываниями", - говорится в сообщении.


По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к указанному правонарушению. 
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censor.net.ua
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