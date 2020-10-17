Галкин возмутил сеть пародией на 5 вопросов Зеленского.Видео

В пятницу, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский озвучил финальные три вопроса для "опроса" 25 октября, который состоится во время местных выборов.

Реакция в РФ не застала себя ждать, правда пришла не от российских властей, а от комика Максима Галкина, который неоднократно работал с Зеленским в шоу-бизнесе. В итоге муж Пугачевой составил свой список вопросов для украинцев.

- Нужно ли сократить все население Украины до трехсот депутатов? - Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского канабиса в Украине для тяжелобольных политиков?

- В 1687 году был опубликован первый закон Ньютона - закон всемирного тяготения. Нужно ли поднять на международном уровне вопрос или все люди выполняют этот закон, или никто?