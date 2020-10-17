Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.27
USD
28.36
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
16 октября 20, 21:47
Галкин возмутил сеть пародией на 5 вопросов Зеленского.Видео
Галкин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Максим Галкин на своей страничке в instagram опубликовал пародию на президента Украины Владимира Зеленского

В пятницу, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский озвучил финальные три вопроса для "опроса" 25 октября, который состоится во время местных выборов.

Реакция в РФ не застала себя ждать, правда пришла не от российских властей, а от комика Максима Галкина, который неоднократно работал с Зеленским в шоу-бизнесе. В итоге муж Пугачевой составил свой список вопросов для украинцев. 

- Нужно ли ставить в угол депутата, который плохо себя ведет? 
- Нужно ли сократить все население Украины до трехсот депутатов? - Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского канабиса в Украине для тяжелобольных политиков? 
  - В 1687 году был опубликован первый закон Ньютона - закон всемирного тяготения. Нужно ли поднять на международном уровне вопрос или все люди выполняют этот закон, или никто? 
- Может ли президент проводить такой референдум каждую неделю или только перед выборами?

Также Галкин назвал еще один шестой вопрос: "Любишь ли ты регги (направление музыки, сформировавшееся на Ямайке, которое тесно связано с растаманами, - прим. ред.)?" При этом Максим говорил на украинском языке.

В соцсетях украинцев возмутила данная пародия:
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
В Киеве начнут развивать левый берег и обновят Лукьяновку
В Минск согнали военную технику. видео
Чего хочет современный украинец спустя 29 лет независимости
Навальный опубликовал первый пост после отравления. ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей