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18 октября 20, 19:47
Дубинский ответил критикам за неправильную парковку. ФОТО
авто Дубинского
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Глава ячейки СН Киевской области Александр Дубинский припарковал автомобиль с нарушением, машину забрал эвакуатор.
Обсуждение случившегося быстро выплеснулось на просторы интернета.

На неправильно припаркованный автомобиль Дубинского обратил внимание журналист проекта Bihus.info Максим Опанасенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Кто-то запарковался, как рагуль. Кто бы это мог быть ... Ммм... Александр Дубинский, не знаете, чье?" - написал журналист.

Дубинский в комментариях подтвердил, что автомобиль принадлежит ему.

"Машина моя. Штраф оплачен. Не завидуй, лох", - написал он.

"Я не завидую людям, которые не могут запомнить элементарных правил. Мне их жалко. Лохи", - ответил Опанасенко.

Дубинский не впервые замечен в пикировке с сотрудниками Bihus.info в социальных сетях. Так, ранее он обзывал руководителя проекта Дениса Бигуса "рогулем".
censor.net.ua
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