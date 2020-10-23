Олег Ляшко c топором снялся в политической рекламы

Кандидат в депутаты Верховной Рады Украины Олег Ляшко, баллотирующийся на довыборах по 208 округу, 23 октября спас планету от супостата в эпическом рекламном ролике. Видео политик разместил на своей странице в Фейсбук.

Клип, который идет более пяти минут, отдаленно смахивает то ли на очередной ролик "поющего ректора" Поплавского, то ли короткометражный фильм Эмира Кустурицы с примесью космического блокбастера и индийского кино. Сюжет начинается с идиллического рассвета над украинским селом. Хозяйка лома заботливо накрывает завтрак - с салом, луком, помидорами, огурцами и молоком - прекрасное сочетание!

Голый по пояс Олег Ляшко, потягиваясь, выходит из хаты, пьет колодезную воду и начинает рубить дрова (теперь в стране есть не только "Демократична сокира", но и "радикальна"). Тут на подворье появляется делегация на джипах - буквально "люди в черном" из одноименного фильма о недружелюбных космических тварях. Они сообщают кандидату в депутаты, что планета в опасности: лиходей напал на Землю!

- Скотыняка! - раздраженно бросает Ляшко, и перевоплощается в супергероя в красном плаще, красном галстуке и с красными вилами. Сельские женщины дружно аплодируют.

Пока лиходей обращается к землянам с призывами - наслаждаться последними секундами жизни, лидер Радикальной партии успевает спеть на неопознанной крыше мажорный гимн жизни (обычно Ляшко поет песни в гостинной своего особняка, но тут нужен особый масштаб - планета в опасности), и, ослепительно улыбаясь, беспрепятственно входит в резиденцию вселенского зла, в качестве которой создатели клипа выбрали почему-то "Украинский дом". Зло в малиновом халате и золотой цепью, напоминающее бригадного бандита-быка из 90-х, моментально повержено.

Картинка сменяется необузданными танцами на сеновале под рефрен: "Не отступай от победы, не выбирай чужие дороги!"

Однако это еще не все. Лиходея привозят в багажнике в деревню и жестоко пытают. Перед ним ставят пустой стакан и полный символизма гарбуз, в то время как на другом конце стола Ляшко с селянами аппетитно пьет самогон.

Ранее Олег Ляшко рассказал о походе жены в политику (она возглавила список его партии на выборах в Киевский облсовет) и признался, что дома он и сам иногда Роситу побаивается.

Сам же народный депутат Украины четырех созывов Олег Ляшко идет на довыборы в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской области. Об этом глава РПЛ заявил месяц назад. Потребность новых выборов на этом округе возникла в связи со смертью депутата-мажоритарщика Валерия Давиденко.

Позднее Ляшко получил благословение на пятый поход в Раду от своей учительницы Марии Ющенко (фамилия совпала случайно). Довыборы состоятся 25 октября 2020 года, в один день с местными выборами. Кстати, на них баллотируется и вдова депутата Давиденко.



