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26 октября 20, 20:47
Байден оконфузился в прямом эфире
Байден
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Американские СМИ предполагают, что Байден перепутал действующего президента США Дональда Трампа с другим республиканским президентом.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден оговорился в прямом эфире во время кампании по сбору средств. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщило издание Европейская правда.
 
"В какую страну мы превратимся? Еще четыре года Джорджа ... Джорджа ... Мы окажемся в таком положении, что когда Трампа выберут, мы все окажемся в другом мире!" - сказал Байден.
 
Американские СМИ предполагают, что Байден перепутал действующего президента США Дональда Трампа с другим республиканским президентом Джорджем Бушем-младшим.
 
Трамп отреагировал на ошибку своего оппонента в Twitter.
 
"Джо Байден вчера называл меня Джорджем. Не смог вспомнить мое имя. Ему понадобилась помощь ведущего, чтобы продолжить интервью. Картель фейковых новостей работает сверхурочно, чтобы скрыть это!" - заявил президент США.
 
Как сообщалось, в заключительном раунде теледебатов кандидатов в президенты США, который состоялся 22 октября, победил Джозеф Байден. Об этом свидетельствуют результаты опроса избирателей, проведенного телекомпанией CN
Korrespondent
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