Байден оконфузился в прямом эфире

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден оговорился в прямом эфире во время кампании по сбору средств. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщило издание Европейская правда.

"В какую страну мы превратимся? Еще четыре года Джорджа ... Джорджа ... Мы окажемся в таком положении, что когда Трампа выберут, мы все окажемся в другом мире!" - сказал Байден.

Американские СМИ предполагают, что Байден перепутал действующего президента США Дональда Трампа с другим республиканским президентом Джорджем Бушем-младшим.

Трамп отреагировал на ошибку своего оппонента в Twitter.

"Джо Байден вчера называл меня Джорджем. Не смог вспомнить мое имя. Ему понадобилась помощь ведущего, чтобы продолжить интервью. Картель фейковых новостей работает сверхурочно, чтобы скрыть это!" - заявил президент США.

Как сообщалось, в заключительном раунде теледебатов кандидатов в президенты США, который состоялся 22 октября, победил Джозеф Байден. Об этом свидетельствуют результаты опроса избирателей, проведенного телекомпанией CN