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26 октября 20, 22:05
В Египте от нападения акулы пострадала украинская семья
Акула
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В Египте на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья, 12-летний ребенок остался без руки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госагентсва развития туризма Украины.

"В Египте во время снорклинга на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. Двенадцатилетний мальчик до сих пор в реанимации, он перенес одну операцию, завтра вторая, раненую руку спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел во время погружения на территории заповедника Рас Мохаммед, где остановка экскурсионных яхт запрещена.

Гражданка Украины и ее 12-летний сын стали жертвами нападения акулы 25 октября на египетском курорте Шарм-эль-Шейх. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщило Государственное агентство развития туризма.
 
"Мальчик до сих пор в реанимации, он перенес одну операцию, завтра вторая, раненую руку спасти не удалось", - говорится в сообщении.
 
Это не первый случай, когда несмотря на предостережения туроператоров и запреты, отдыхающие за пределами отеля покупают у местных экстремальные туры, отмечают в Гостуризма. 
 
"Они даже не знают, что для этого нужен отдельный страховой полис. Сейчас лечение взяло на себя правительство Египта, предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - подчеркивается в сообщении.
 
Мать получила глубокие раны от укусов. Ребенок потерял часть руки ниже локтя. Оба уже прооперированы. Травмы также получил инструктор, который проводил экскурсию.
 
В Turprofi утверждают, что туристы приобрели услугу на погружение с аквалангом с экскурсионных яхт не у туроператора или его партнеров, а у третьих лиц, что запрещено на курортах Синая.
 
"Сначала туристы обратились к гиду в отеле по приобретению такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что правительство Египта запретил дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили приобрести такую услугу у третьих лиц вне отеля, в котором отдыхали", - пояснили в турагентстве.
censor.net.ua
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