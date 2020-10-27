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27 октября 20, 15:36
Смерть водителя после задержания патрульными в Кропивницком
полиция украина
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Направлен в суд обвинительный акт в отношении инспектора роты Управления патрульной полиции в Кировоградской области, который обвиняется в превышении власти или служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что ночью 16 июля 2019 в городе Кропивницкий патрульные остановили автомобиль "ВАЗ" за нарушения правил дорожного движения. Водитель транспортного средства имел признаки алкогольного опьянения и пытался покинуть место остановки.

В ходе общения между потерпевшим и правоохранителями возник конфликт, в результате которого правоохранители сообщили водителю об административном задержании и пытались надеть на него наручники. Из-за сопротивления работникам полиции со стороны потерпевшего один из патрульных применил к нему чрезмерную физическую силу - сдавил и в течение 20 секунд удерживал его шею, повалив на асфальт. Такие действия привели к рефлекторной остановке сердца и смерти мужчины.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
censor.net.ua
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