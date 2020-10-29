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28 октября 20, 22:39
В Киеве автобус на полной скорости протаранил МАФ. Видео
дтп
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Очевидцы говорят, что женщину вытащили из-под колес транспорта.

В столице около станции метро Выдубичи автобус врезался в палатку с продуктами, возле которой находились люди. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

- Только что на Выдубичах маршрутный автобус на полной скорости снес палатку с продуктами, сбил столб. Под автобусом оказалась женщина. Вытащили, словно живая. Также сообщается о еще одном пострадавшем мужчине. Информация о его состоянии устанавливается, - отмечено в  сообщении.



Данную информацию подтверждает пресс-служба полиции Киева. По информации правоохранителей, в результате ДТП один человек погиб и двое - получили травмы.

- На спецлинию полиции в 18:44 поступило сообщение от прохожих о том, что возле станции метро Выдубичи произошло ДТП с пострадавшими. На вызов немедленно выехали врачи, патрульные и следственно-оперативная группа столичной полиции по расследованию. По предварительной информации, водитель автобуса выехал на пешеходную зону у остановки и снес МАФ. Травмировались два человека и один человек погиб на месте происшествия, - отметили в ведомстве.


Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП. Проводятся первоочередные следственные действия по результатам которых будет дана правовая квалификация данному событию.
kp.ua
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