Музей мадам Тюссо отправил фигуру Трампа в мусорный бак.Фото

Музей восковых фигур мадам Тюссо в Берлине убрал восковую фигуру президента США Дональда Трампа в мусорный бакс надписью "Dump Trump, make America great again". Игра слов: "dump" как существительное означает "свалка", а как глагол – "сбрасывать, сваливать". То есть "Свали Трампа, сделай Америку снова великой".

Президента окружают символические мусорные пакеты и таблички-лозунги с символикой Твиттера: "Фейковые новости", "Ты уволен", "Я люблю Берлин". На пакетах лежит красная бейсбольная кепка Трампа с надписью "сделай Америку снова великой". Рядом стоит восковая фигура 44 президента США Барака Обамы, которая насмешливо "смотрит" на Трампа. Такое высказывание в музее сделали перед выборами в США. В Инстаграм музея появились фото и видео.





- Выборы в США неизбежны, и мы уступаем место следующему президенту. Вы все еще можете встретиться с Трампом в такой обстановке до воскресенья включительно. Купите билеты на выходные до закрытия 2 ноября, - пригласили посетителей сотрудники музея.





Перестановку сделали 30 октября, до этого фигура Трампа стояла рядом со статуями других президентов США: Рональда Рейгана и Барака Обамы. Теперь восковой Трамп стоит в контейнере

В январе лондонский Музей мадам Тюссо убрал восковые фигуры Меган Маркл и принца Гарри. Перед этим они заявили от отказе от полномочий членов королевской семьи.