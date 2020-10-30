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30 октября 20, 19:23
Музей мадам Тюссо отправил фигуру Трампа в мусорный бак.Фото
Трамп
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Рядом поставили фигуру Барака Обамы, которая злобно ухмыляется.

Музей восковых фигур мадам Тюссо в Берлине убрал восковую фигуру президента США Дональда Трампа в мусорный бакс надписью "Dump Trump, make America great again". Игра слов: "dump" как существительное означает "свалка", а как глагол – "сбрасывать, сваливать". То есть "Свали Трампа, сделай Америку снова великой".

Президента окружают символические мусорные пакеты и таблички-лозунги с символикой Твиттера: "Фейковые новости", "Ты уволен", "Я люблю Берлин". На пакетах лежит красная бейсбольная кепка Трампа с надписью "сделай Америку снова великой". Рядом стоит восковая фигура 44 президента США Барака Обамы, которая насмешливо "смотрит" на Трампа. Такое высказывание в музее сделали перед выборами в США. В Инстаграм музея появились фото и видео.


- Выборы в США неизбежны, и мы уступаем место следующему президенту. Вы все еще можете встретиться с Трампом в такой обстановке до воскресенья включительно. Купите билеты на выходные до закрытия 2 ноября, - пригласили посетителей сотрудники музея.


Перестановку сделали 30 октября, до этого фигура Трампа стояла рядом со статуями других президентов США: Рональда Рейгана и Барака Обамы. Теперь восковой Трамп стоит в контейнере 

В январе лондонский Музей мадам Тюссо убрал восковые фигуры Меган Маркл и принца Гарри. Перед этим они заявили от отказе от полномочий членов королевской семьи.
kp.ua
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