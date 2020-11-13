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13 ноября 20, 10:50
Верховную Раду ''заминировали''
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Здание парламента Украины оцепила полиция после анонимного сообщения о минировании, сообщают СМИ.

В Киеве полиция перекрыла подходы к зданию Верховной Рады после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает Апостроф.

По предварительной информации, поступила информация о том, что Рада, якобы заминирована. На месте работает полиция, которая перекрывает подходы к зданию.

Ранее, 5 ноября, в Киеве станция метро Площадь Льва Толстого и пересадка на станцию Дворец спорта были закрыты на вход и выход.

Также сообщалось, что 3 ноября правоохранители проверяли анонимное сообщение о минировании станции метро Крещатик.
Korrespondent
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