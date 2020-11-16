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16 ноября 20, 12:06
Гончарук показал новое фото из США
Алексею Гончаруку
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На снимке политик выглядит значительно поправившимся.

Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук, с сентября временно проживающий в США, поделился в соцсетях новым снимком. На фото политик запечатлен на пляже, где Байден провел свои последние выходные.

- Рехобот-Бич – именно здесь новоизбранный президент провел первый уикенд в новом статусе, - подписал снимок Гончарук.

Однако большая часть пользователей оставила комментарий экс-премьера без внимания, в то же время отметив внешний вид политика: на фото Гончарук выглядит значительно поправившимся. "Алексей, что-то тебя очень разнесло, занимайся спортом", "Вижу, Америка пошла  теле на пользу", "Хорошо выглядите, штаты вам на пользу", "Перестал кататься на самокате и живот начал как на дрожжах расти. Это американские бургеры эти проклятые. Фигуру у Лехи отняли", - шутят фолловеры.

Алексею Гончаруку 36 лет. Занимал пост премьер-министра Украины с 29 августа 2019 по 4 марта 2020 года. За его увольнение проголосовали 353 парламентария. Против не было ни одного. После отставки Гончарук часто появлялся в различных ток-шоу в качестве экономического эксперта. А после этого уехал в США работать в Евразийском центре Атлантического совета. Уезжая, он пообещал украинцам "обязательно делиться" своими мыслями и уверил, что после возвращения некоторые из них будут воплощены.

Пользователи отметили внешний вид Алексея Гончарука. Фото: facebook.com/Oleksiy.Honcharuk 
kp.ua
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