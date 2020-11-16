От коронавируса умер следователь ГБР по делам Майдана

Следователь Государственного бюро расследований Украины Андрей Ена скончался от COVID-19. Он занимался делом о расстреле протестующих на Майдане. Сообщение о смерти следователя появилось на странице Адвокатской совещательной группы в Facebook.

"У нас очень печальная новость. 11 ноября от коронавируса умер следователь по делам Майдана Андрей Ена. Это большая потеря для нас и для расследования", - говорится в сообщении в соцсети.

Отмечается, что Андрей Ена длительное время был ключевым следователем по эпизоду расстрела протестующих 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве. Следователь по этому эпизоду проводил следственные эксперименты на Аллее Небесной Сотни. У него был огромнейший объем кропотливой и важной следственной работы.

"Мы благодарны за все, что Андрей Ена успел сделать по делам Майдана. Выражаем сочувствие и поддержку близким, друзьям, коллегам", - подчеркивается в сообщении Адвокатской совещательной группы.

Также сообщалось, что от коронавируса умер новоизбранный мэр Конотопа. Александр Луговой заболел еще в октябре и сообщал об улучшении своего состояния.